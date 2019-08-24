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Уфа - Зенит
Чемпионат России - 24 августа 2019
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Уфа – Зенит на Eurosport.ru! 24 августа 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Вадим Евсеев или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уфа и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Уфа и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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