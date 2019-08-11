Ахмат
    -
    21:30
    11.08.19
    Ахмат-Арена
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 5
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ахмат Грозный - Спартак
      Чемпионат России - 11 августа 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ахмат – Спартак на Eurosport.ru! 11 августа 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рашид Рахимов или Олег Кононов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ахмат и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ахмат и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Постлигоевропейский «Спартак» с кучей покупок приехал к команде Дениса Глушакова. Ох, как же это будет замечательно.

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