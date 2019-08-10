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Динамо - Зенит
Чемпионат России - 10 августа 2019
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Динамо – Зенит на Eurosport.ru! 10 августа 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Хохлов или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Динамо и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Укрепившееся «Динамо» попробует замедлить темп «Зенита» на пути к чемпионству РПЛ. А вот получится или нет, узнаете в текстовой трансляции Eurosport.ru.