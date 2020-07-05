Краснодар
    -
    20:30
    05.07.20
    Краснодар
    Зенит
      Чемпионат России • Тур 26
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      Онлайн
      Краснодар - Зенит
      Чемпионат России - 5 июля 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Краснодар – Зенит на Eurosport.ru! 5 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Матвеев или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Краснодар и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Александр Непраш
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      Чуть более года назад «Краснодар» и «Зенит» выдали лигочемпионское зрелище с соответствующим финалом. Сейчас той интриги в борьбе за чемпионство уже нет, но за попадание в ЛЧ «быкам» нужно биться с каждым. Получится ли у южан забрать у «Зенита» первые очки после возобновления РПЛ? Узнаем вместе на Eurosport.ru.