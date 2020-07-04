Крылья Советов
    -
    18:30
    04.07.20
    Самара Арена
    Ростов
      Чемпионат России • Тур 26
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Крылья Советов - Ростов
      Чемпионат России - 4 июля 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Крылья Советов – Ростов на Eurosport.ru! 4 июля 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Талалаев или Валерий Карпин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Крылья Советов и Ростов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Крылья Советов и Ростов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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