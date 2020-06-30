Поделиться
Перед матчем
Онлайн
ЦСКА - Спартак
Чемпионат России - 30 июня 2020
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем ЦСКА – Спартак на Eurosport.ru! 30 июня 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Владимирович Овчинников или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются ЦСКА и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Гончаренко устроил себе внеплановый отпуск на несколько дней и вернулся к игре со «Спартаком». Теперь у матча подтекста чуть больше: красно-белые будут бится с армейцами за место в ЛЕ. Получится ли у Тедеско повесить ЦСКА очередное поражение и вернутся в гонку за еврокубки? Узнаем вместе на Eurosport.ru.