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Спартак - Локомотив
Чемпионат России - 8 июля 2020
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – Локомотив на Eurosport.ru! 8 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Доменико Тедеско или Марко Николич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Спартак и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Спартак» смачно влетел едва собранному ЦСКА и почти тут же отправился на новую бойню с другим московским клубом. «Тамбов» едва ли доставит проблем красно-белым, зато «Локо» может окончательно лишить Тедеско и его парней шансов на выход в еврокубки. Удастся ли Николичу одержать свою первую победу в дерби? Узнаем вместе на Eurosport.ru.