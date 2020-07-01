Тамбов
    -
    17:30
    01.07.20
    Стадион Нижний Новгород
    Зенит
      Чемпионат России • Тур 25
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Тамбов - Зенит
      Чемпионат России - 1 июля 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Тамбов – Зенит на Eurosport.ru! 1 июля 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тамбов и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тамбов и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Казалось бы, Юрий Жирков возвращается в город, где начинал карьеру, но нет. «Тамбов» вновь играет на стадионе ЧМ – на этот раз в Нижнем Новгороде.