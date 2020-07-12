Динамо
    -
    18:30
    12.07.20
    VTB Arena
    Крылья Советов
      Чемпионат России • Тур 28
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      Динамо - Крылья Советов
      Чемпионат России - 12 июля 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Динамо – Крылья Советов на Eurosport.ru! 12 июля 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кирилл Новиков или Андрей Талалаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо и Крылья Советов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо и Крылья Советов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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