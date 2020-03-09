Спартак
    -
    16:30
    09.03.20
    Стадион Спартак
    Краснодар
      Чемпионат России • Тур 21
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Спартак - Краснодар
      Чемпионат России - 9 марта 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – Краснодар на Eurosport.ru! 9 марта 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Доменико Тедеско или Сергей Матвеев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Игорь Агафонов
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      Привет. Если вы вдруг еще не поняли, РПЛ вернулась! С новым названием («Тинькофф РПЛ»), но старыми разборками. На вскидку – две интриги: забьет ли Ари, пожмут ли руку Тедеско? Все узнаем в нерабочий понедельник на Eurosport.ru.