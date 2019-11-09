Спартак
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    19:00
    09.11.19
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    Крылья Советов
      Чемпионат России • Тур 16
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      Спартак - Крылья Советов
      Чемпионат России - 9 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – Крылья Советов на Eurosport.ru! 9 ноября 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Доменико Тедеско или Миодраг Божович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Крылья Советов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак и Крылья Советов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      В первом круге «Спартак» во главе с Кононовым расправился с «Крыльями». Что покажет команда при Тедеско?

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