Ахмат
    -
    19:00
    07.12.19
    Ахмат-Арена
    Уфа
      Чемпионат России • Тур 19
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ахмат Грозный - Уфа
      Чемпионат России - 7 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ахмат – Уфа на Eurosport.ru! 7 декабря 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Игорь Шалимов или Вадим Евсеев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ахмат и Уфа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ахмат и Уфа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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