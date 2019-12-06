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Зенит - Динамо
Чемпионат России - 6 декабря 2019
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Динамо на Eurosport.ru! 6 декабря 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Кирилл Новиков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Динамо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Зенит и Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Зенит» опережает конкурентов по РПЛ на восемь очков. Чтобы сохранить это преимущество, нужно победить дома «Динамо». Задача выполнимая, но бело-голубые при новом тренере будут кусаться.