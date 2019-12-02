Краснодар
    -
    19:30
    02.12.19
    Краснодар
    Тамбов
      Чемпионат России • Тур 18
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      Краснодар - Тамбов
      Чемпионат России - 2 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Краснодар – Тамбов на Eurosport.ru! 2 декабря 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Матвеев или Сергей Первушин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар и Тамбов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Краснодар и Тамбов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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