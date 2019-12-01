Зенит
    -
    19:00
    01.12.19
    Газпром Арена
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 18
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      Зенит - Спартак
      Чемпионат России - 1 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Спартак на Eurosport.ru! 1 декабря 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Зенит и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Главный матч декабря! «Зенит» против «Спартака» – самое жаркое дерби РПЛ!Присоединяйтесь к онлайн-трансляции Eurosport.ru.

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