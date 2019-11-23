Рубин
    -
    14:00
    23.11.19
    Казань Арена
    Зенит
      Чемпионат России • Тур 17
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Рубин - Зенит
      Чемпионат России - 23 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Рубин – Зенит на Eurosport.ru! 23 ноября 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эдуардо Докампо или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рубин и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рубин и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Дзюба не забил Сан-Марино и приедет в Казань за казнью. «Рубин», берегись.

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