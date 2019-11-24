Арсенал Тула
    -
    16:30
    24.11.19
    Арсенал
    Краснодар
      Чемпионат России • Тур 17
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      Онлайн
      Арсенал Тула - Краснодар
      Чемпионат России - 24 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Арсенал Тула – Краснодар на Eurosport.ru! 24 ноября 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Игорь Черевченко или Сергей Матвеев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал Тула и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал Тула и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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