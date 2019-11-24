Урал
    -
    14:00
    24.11.19
    Екатеринбург Арена
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 17
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Урал - Спартак
      Чемпионат России - 24 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Урал – Спартак на Eurosport.ru! 24 ноября 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Парфенов или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Урал и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Урал и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Тедеско потихоньку привыкает к России, и 17-й тур его встретит долгожданным выездом в Екатеринбург. Как вы думаете, это будет самый холодной матч в карьере Доменико?

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