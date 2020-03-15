Ростов
    -
    19:00
    15.03.20
    Ростов Арена
    Локомотив
      Чемпионат России • Тур 22
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ростов - Локомотив
      Чемпионат России - 15 марта 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ростов – Локомотив на Eurosport.ru! 15 марта 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Валерий Карпин или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ростов и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ростов и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Коронавирус выкосил весь футбол и весь мировой спорт, но Валерий Карпин и Юрий Семин должны выяснить, кто сейчас круче – «Ростов» или «Локомотив».