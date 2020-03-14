Зенит
    -
    16:30
    14.03.20
    Газпром Арена
    Урал
      Чемпионат России • Тур 22
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Зенит - Урал
      Чемпионат России - 14 марта 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Урал на Eurosport.ru! 14 марта 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Дмитрий Парфенов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Урал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Зенит и Урал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Игорь Агафонов
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      Привет! Пока остальные лиги приостанавливают проведение матчей, РПЛ вроде еще держится. «Зенит» пока что первый в таблице, и без Дзюбы и Азмуна будет пробовать обыграть «Урал». Читаем текстовую на Eurosport.ru и радуемся жизни.