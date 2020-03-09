Зенит
    -
    19:00
    09.03.20
    Газпром Арена
    Уфа
      Чемпионат России • Тур 21
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Зенит - Уфа
      Чемпионат России - 9 марта 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Уфа на Eurosport.ru! 9 марта 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Вадим Евсеев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Уфа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Зенит и Уфа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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