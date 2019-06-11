13 сентября группировка «Ленинград» выступит на «Ростов-Арене». На 15 число запланирован матч «Ростова» в девятом туре Российской Премьер-лиги, и клуб опасается за состояние поля после выступления Сергея Шнурова.

По информации «БИЗНЕС Online», конфликт искусственно создан «Ростовом» – в изначальном проекте календаря ростовчане должны были сыграть на выезде, но попросили Лигу сделать матч домашним. Вероятно, таким образом «Ростов» хочет воздействовать на компанию «Спорт-Ин», у которой арендует стадион, и РПЛ соглашается с этим.

«Ростов» не может начать продажу сезонных абонементов из-за отсутствия контракта с арендодателем и требует перенести концерт.

В 2018 году клуб настоял на переносе концерта Басты.

В сезоне-2018/19 «Ростов» занял девятое место в чемпионате России.

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