Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов перешел в московский «Локомотив».

25-летний футболист подписал с клубом четырехлетнее соглашение. Дмитрий четыре года был в системе красно-зеленых – с 11 по 15 лет. «Помню, как в детстве ходил на матчи железнодорожников в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в Академии клуба, подавал мячи. Теперь я вновь в «Локомотиве» и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов», – сказал Живоглядов.

Последние три сезона Живоглядов провел в «Уфе».

На счету Дмитрия 20 матчей за молодежные сборные России разных возрастов.

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