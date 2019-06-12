Вратарь «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал задержание в московском аэропорту «Внуково» за устроенный в пьяном виде скандал.

«Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время. Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать, и все. Мы никого не трогали, никому не мешали. Слово за слово, он тянул, тянул, и потом я просто на эмоциях», – цитирует Лунева «Рен ТВ».

В крови Лунева нашли 0,77 промилле алкоголя.

В отношении голкипера «Зенита» составили протокол, он выплатил штраф в 1 тысячу рублей и был отпущен.

Лунев задержан во «Внуково» за пьяный дебош

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