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Адвокат Кокорина: «Они не имеют права на УДО. Написать смогут, но им откажут»
Законодательство очень запутанное.
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что его подзащитный не сможет выйти из колонии по УДО, если назначенная на сегодня апелляция не будет удовлетворена.
– Если не будет удовлетворено, в течение какого времени их этапируют?
– Когда в следственный изолятор поступает полная версия апелляционного определения, с этой даты в течение двух недель должны быть отправлены по этапу.
– Как только человек поступает в колонию, он имеет право...
– Сначала человек идет в какой-то из областных центров Золотого кольца России, а там в течение двух недель должны их отправить в колонию, где есть места.
– Как только они попали в колонию, имеют право на УДО?
– Не имеют. Постановление Пленума 2016 года говорит, что УДО может быть применено только по истечении шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исправления.
– Получается, они не смогут написать на УДО?
– Написать смогут, но им откажут, – цитирует Ромашова «Спорт-Экспресс».
- Кокорин получил полтора года колонии общего режима за драку с чиновниками и водителем ведущей Первого канала.
- Сегодня, 13 июня, в Мосгорсуде проходит апелляция.
Адвокат Мамаева: «Если апелляцию отклонят, все четверо будут этапированы в разные колонии»