Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что его подзащитный не сможет выйти из колонии по УДО, если назначенная на сегодня апелляция не будет удовлетворена.

– Если не будет удовлетворено, в течение какого времени их этапируют?

– Когда в следственный изолятор поступает полная версия апелляционного определения, с этой даты в течение двух недель должны быть отправлены по этапу.

– Как только человек поступает в колонию, он имеет право...

– Сначала человек идет в какой-то из областных центров Золотого кольца России, а там в течение двух недель должны их отправить в колонию, где есть места.

– Как только они попали в колонию, имеют право на УДО?

– Не имеют. Постановление Пленума 2016 года говорит, что УДО может быть применено только по истечении шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исправления.

– Получается, они не смогут написать на УДО?

– Написать смогут, но им откажут, – цитирует Ромашова «Спорт-Экспресс».

Кокорин получил полтора года колонии общего режима за драку с чиновниками и водителем ведущей Первого канала.

Сегодня, 13 июня, в Мосгорсуде проходит апелляция.

Адвокат Мамаева: «Если апелляцию отклонят, все четверо будут этапированы в разные колонии»

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