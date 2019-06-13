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Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву и вынес новый

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву и вынес новый
Eurosport

18 мин. назад

Наверное, теперь парни поедут по этапу.

Московский городской суд удовлетворил апелляцию по делу Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

При этом судья отклонил жалобы адвокатов и отменил приговор Пресненского суда от 8 мая. Новое решение суда никак не изменило сроки заключения всех четверых осужденных. Оно слегка изменено в части квалификации действий Кокориных, Мамаева и Протасовицкого.

Братья Александр и Кирилл Кокорины приговорены к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – к одному году и пяти месяцам. Об этом сообщает из зала суда агентство «РИА Новости».

  • Футболисты и их друзья находятся в СИЗО с октября 2018 года.
  • Они подрались с двумя чиновниками и водителем ведущей Первого канала.

Адвокат Кокорина: «Они не имеют права на УДО. Написать смогут, но им откажут»

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