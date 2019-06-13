Московский городской суд удовлетворил апелляцию по делу Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

При этом судья отклонил жалобы адвокатов и отменил приговор Пресненского суда от 8 мая. Новое решение суда никак не изменило сроки заключения всех четверых осужденных. Оно слегка изменено в части квалификации действий Кокориных, Мамаева и Протасовицкого.

Братья Александр и Кирилл Кокорины приговорены к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – к одному году и пяти месяцам. Об этом сообщает из зала суда агентство «РИА Новости».

Футболисты и их друзья находятся в СИЗО с октября 2018 года.

Они подрались с двумя чиновниками и водителем ведущей Первого канала.

Адвокат Кокорина: «Они не имеют права на УДО. Написать смогут, но им откажут»