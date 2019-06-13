В Мосгорсуде проходит апелляция по делу Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Ранее Пресненский суд приговорил их к срокам лишения свободы от 1 года 5 месяцев до полутора лет.

Осужденные выступили на заседании с репликами. Их слова из зала суда передает «Спорт-Экспресс».

Александр Кокорин : «Просим справедливости. Хочется, чтобы люди, которые отвечают за судьбы людей, разбирались, основываясь на уголовный кодекс и в рамках того, что мы совершили».

Павел Мамаев : «То, что происходит уже восемь месяцев – это очередное шоу для телевидения и Первого канала. Больше ничего говорить не хочу. Восемь месяцев то, что происходит, это позор, вот и все! На тысячу процентов уверен, что ничего не изменится, и сегодня – это очередное шоу».

Кирилл Кокорин: «Хотелось бы выйти! Просто… я в юридическом плане не силен. Но хулиганства не было. Без причины деяние по отношению к обществу. Все».

Александр Протасовицкий: «Хотелось бы впервые за восемь месяцев увидеть, что у нас есть справедливое правосудие».

Кокорины получили по полтора года, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.

Все четверо содержатся в СИЗО с октября 2018 года.

Адвокат Кокорина: «Они не имеют права на УДО. Написать смогут, но им откажут»

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