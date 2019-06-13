13 июня в Московском городском суде рассмотрели апелляции по делам Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

На заседании зачитывали четыре жалобы от адвокатов футболистов и их друзей, а также пятую – от прокурора. «Просим справедливости. Хочется, чтобы люди, которые отвечают за судьбы людей, разбирались, основываясь на уголовном кодексе, и в рамках того, что мы совершили», – заявил в речи Александр Кокорин.

При этом в зале суда не было пострадавших – чиновника Дениса Пака, гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. После допроса свидетелей с участием эксперта прокурор Анастасия Зверева попросила суд отменить приговор Пресненского суда города Москвы и назначить новый без изменения сроков заключения.

Московский городской суд, Кокорин-МамаевGetty Images

Затем выступили четверо адвокатов осужденных. Футболисты поблагодарили всех за поддержку и требовали справедливого наказания. «Что вы такой радостный?» – заметил улыбку Кирилла Кокорина судья. «Я позитивный человек», – ответил Кирилл.

«Общался тут с человеком, который убил по неосторожности. У него год и четыре. А у меня – год и шесть», – добавил также Александр Кокорин.

Какое решение вынес суд?

Судьи совещались около получаса и по возвращении огласили: «Приговор Пресненского суда от 8 мая отменить». Они удовлетворили апелляционное представление, но отклонили жалобу. Также Кокориным, Мамаеву и Протасовицкому в новом приговоре не изменили сроки заключения – братья схватили полтора года в колонии общего режима, остальные участники инцидента получили по году и пяти месяцам в такой же колонии.

Александр Кокорин, полицияGetty Images

Что изменилось в решениях суда?

Разница в приговорах – в квалификации действий футболистов с друзьями. Теперь им предъявили обвинения не по статье «Хулиганство», а по пункту А по части 1 статьи 213 УК РФ – «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». То есть Мосгорсуд счел стул оружием. Мебель из «Кофемании» должны были уничтожить еще решением Пресненского суда, но он до сих пор стоит в кабинете дознавателя.

Что сказали адвокаты футболистов?

Андрей Ромашов, защитник Александра Кокорина: «Будем обжаловать во всевозможные инстанции: президиум Мосгорсуда, Верховный суд, ЕСПЧ. Не подавали туда жалобу, потому что ожидали, что вдруг случится чудо, но его так и не случилось. Сегодня был продемонстрирован явно обвинительный уклон. Надежды как таковой у нас не было. Нам понятно, что этот срок во всех инстанциях согласован, что это не судебное решение, а административный акт. Но была надежда на то, что хоть что-то скостят, чтобы была продемонстрирована хоть какая-то видимость правосудия»

Когда Кокорины, Мамаев и Протасовицкий отправятся в колонию?

Тот же адвокат Кокорина-старшего Андрей Ромашов заявил, что приговор по апелляции через одну-две недели поступит в СИЗО и в течение 14 дней обвиняемые должны отправиться за решетку в пределах Золотого кольца. Конкретные локации определит Федеральная служба исполнения наказаний. Только Кирилл Кокорин должен ехать в родные Валуйки по месту прописки, но и его могут также направить в колонию в пределах Золотого кольца.

Кирилл Кокорин, Павел МамаевGetty Images

Они могут выйти по УДО?

Данные разнятся. Андрей Ромашов, представляющий интересы Александра Кокорина, заявил, что у футболистов с друзьями нет права на условно-досрочное освобождение. «В 2016 году пленум Верховного суда постановил, что с момента прибытия в колонию осужденный должен отбыть там минимум шесть месяцев, чтобы доказать поведением, что он встал на путь исправления, поскольку содержание в СИЗО не отвечает целям и задачам перевоспитания преступников. Написать заявление любой может, но оно априори не будет удовлетворено», – сказал Ромашов.

Защитник Павла Мамаева Игорь Бушманов предоставил другие данные: «Ромашов сослался на пленум Верховного суда, но у нас уже год наказания отбыт. Есть такое неофициальное правило. В законе четко написано, что человек должен отбыть наказание не менее полугода. У нас 10 июня было как раз год, как отбываем. Основания для УДО уже есть».

В интервью «Чемпионату» глава Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский заявил, что у Кокориных, Мамаева и Протасовицкого есть еще один шанс на освобождение: «Да, УДО могут предоставить, даже если человек не прибыл в колонию. В данном случае это возможно, но насколько это вероятно, не знаю, – прокомментировал Аграновский. – Они могут и за помилованием обратиться к президенту – при этом признавать вину им даже не нужно. Но в данном случае они вряд ли успеют это сделать».

Когда Кокорины, Мамаев и Протасовицкий выйдут на свободу?

С учетом срока в следственном изоляторе Александр Кокорин выйдет из тюрьмы 9 декабря 2019 года, Кирилл Кокорин – на следующий день, 10 декабря. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий освободятся из колонии 8 и 9 ноября 2019 года. Адвокат Андрей Ромашов сообщил, что игроки «Зенита» и «Краснодара» планируют продолжить футбольную карьеру после отсидки.

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