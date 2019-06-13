Комментатор Алексей Андронов заявил, что в московском ЦСКА играли представители нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Евгений Гинер относится к ЛГБТ спокойно. Это же не в его кабинете происходит. Представитель ЛГБТ за ЦСКА играл недавно и довольно успешно. Не думаю, что эта тема интересует Гинера, его интересует качество показываемого футболистами футбола.

В «Спартаке», как и вообще в обществе, такое тоже бывало», – написал в твиттере Андронов.

Евгений Гинер работает президентом московского ЦСКА с февраля 2001 года.

Армейцы по итогам чемпионата России-2018/19 заняли четвертое место и впервые за семь лет не попали в Лигу чемпионов.

Разжирел, стал инструктором серфинга, подрался у гей-клуба. Угадай, чем занимаются герои Евро-2008

Качай приложение Eurosport для iOS или Android