Главная история русского межсезонья – возможный переход капитана «Локомотива» Гилерме в московский «Спартак».

У натурализованного бразильца и основного вратаря сборной России заканчивается контракт с «Локо». Если обычно соглашения с футболистами подписывают по сезонам, то у Гилерме договор рассчитан до декабря 2019 года. То есть он уже вправе вести переговоры с другими клубами, чтобы уйти как свободный агент через полгода.

Гилерме, «Локомотив»Getty Images

33-летний вратарь требует от «Локомотива» подписной бонус в размере трех миллионов евро, а также зарплату в 3 млн евро. В руководстве железнодорожников посчитали условия завышенными. Об этом 12 июня сообщил «Спорт-Экспресс».

Одновременно с этим нового голкипера ищет московский «Спартак». У них в ростере есть Александр Максименко, Александр Селихов и Артем Ребров. По информации «СЭ», красно-белые выкупят из тульского «Арсенала» Михаила Левашова за 1 миллион евро отступных и отдадут в аренду Реброва – вероятнее всего, в «Крылья Советов».

На следующий день источники издания сообщили, что «Локомотив» предложил Гилерме контракт по схеме 1+1 с зарплатой в 1,9 миллиона евро. Голкипер сборной России отказался от условий клуба.

Гилерме («Локомотив»), Луис Адриано («Спартак»)Getty Images

Левашова из «Арсенала» рассматривают и в «Локомотиве». Если Гилерме уедет в «Спартак», то железнодорожники заберут тульского вратаря. Вероятно, речь идет о том же одном миллионе евро отступных.

Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов в твиттере написал: «На данный момент мои источники оценивают вероятность Гили [Гилерме] в «Спартаке» как довольно высокую. Вероятность ухода из «Локо», по моим данным, около 90%».

Гилерме провел все 30 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 28 мячей (0,93 на игру).

Он выступает за «Локомотив» с 2007 года и стал из четвертого кипера капитаном команды.

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