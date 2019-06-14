Руководство российской Премьер-лиги прокомментировало возможное изменение формата Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2024 года.

«В ходе обсуждения клубы выразили опасение, что предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить ее конкурентоспособность по сравнению с другими ведущим европейскими лигами», – заявили в Премьер-лиге.

Представители клубов прояснили собственную позицию: чемпионат должен оставаться приоритетным и календарь должен учитывать требования РПЛ. Руководители команд Премьер-лиги подтвердили, что квалификация в еврокубки будет зависеть от выступления во внутреннем чемпионате.

«Клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года. Руководству лиги поручено продолжать сотрудничество с европейскими лигами, болельщиками и другими заинтересованными сторонами для выработки конструктивных предложений по улучшению европейских клубных соревнований, не наносящих вреда национальному первенству», – сказано в пресс-релизе чемпионата России.

В мае 2019 года Ассоциация европейских клубов представила проект о создании нового турнира. В нем предполагается закрытая система с большим количеством топ-команд и исключении маленьких фирм. Вероятно, русские клубы не попали бы в измененную Суперлигу.

8 июня 2019-го представитель Примеры Даниэль Серехидо заявил: «В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов».

Представитель Ла Лиги: «Россия может быть исключена из Лиги чемпионов нового формата»

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