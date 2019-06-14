Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба ответил в директе инстаграма футбольному видеоблогеру Артему Нечаеву из любительской команды «Амкал». Вот их диалог:

Нечаев: «Ты видел, как Гена Миллер похудел? У вас там в «Зените» их [килограммы] никто не подобрал?»

Дзюба: «Тезка, во-первых, привет! Во-вторых, да, видел! Молодец кабанчик! Нет, пока у нас непонятно. А вы чего все игры почти сливаете?»

Нечаев: «Привет! Да мы телеги потому что! Языком трепать как-то легче».

Дзюба: «Золотые слова. Прям целую твои мысли! Вы «Амкал», а мы – нет».

Ролик можно посмотреть тут.

На видеоблог Нечаева подписано более 700 тысяч человек. Артем – один из игроков «Амкала», команды футбольных блогеров.

Геннадий Миллер – один из авторов развлекательного «G-Drive Шоу», проекта «Зенита».

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