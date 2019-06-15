Спорт-Экспресс
Tribuna.com: Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии
Никто не хочет взваливать на себя такое.
Сборная Белоруссии не может определиться с кандидатурой главного тренера после отставки Игоря Криушенко.
По информации Tribuna.com, возглавить команду отказались тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и бывший коуч БАТЭ Александр Ермакович. Самым вероятным вариантом назван Михаил Маркель, возглавляющий молодежную сборную страны. Федерация футбола Белоруссии не рассматривает кандидатуры иностранцев.
- Криушенко работал со сборной с 2017 года.
- В рамках отбора на Евро-2020 белорусы проиграли четыре матча из четырех.
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