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«Все в рабочем режиме». Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

«Все в рабочем режиме». Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»
Eurosport

25 мин. назад

И что он имел в виду?

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков лаконично прокомментировал свое будущее в команде во время прохождения медосмотра.

– Денис, что по будущему в «Спартаке»?

– Все в рабочем режиме, – цитирует 32-летнего Глушакова «Спорт-Экспресс».

  • Ранее слухи связывали Глушакова с переходом в «Ростов».
  • После ухода Массимо Карреры с поста тренера Глушаков конфликтует с болельщиками красно-белых.
  • В чемпионате России-2018/19 Денис провел 18 матчей и забил три мяча.

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