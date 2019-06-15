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«Все в рабочем режиме». Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»
И что он имел в виду?
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков лаконично прокомментировал свое будущее в команде во время прохождения медосмотра.
– Денис, что по будущему в «Спартаке»?
– Все в рабочем режиме, – цитирует 32-летнего Глушакова «Спорт-Экспресс».
- Ранее слухи связывали Глушакова с переходом в «Ростов».
- После ухода Массимо Карреры с поста тренера Глушаков конфликтует с болельщиками красно-белых.
- В чемпионате России-2018/19 Денис провел 18 матчей и забил три мяча.
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