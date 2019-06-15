Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков выпустил в инстаграме заявление и обращение к болельщикам и журналистам.

«Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в «Спартаке» или нет. Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за Команду и за коллектив. Всегда! Говорил все в глаза тренеру и команде. Делал все, чтобы «Спартак» добивался результата! <…>

Буду я играть в «Спартаке» или нет? А если точнее, дадут ли мне играть в «Спартаке» те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде все понимают.

На болельщиков у меня обид нет. Я прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации. Но жаль, что за все это время никто так и не объяснил мне суть своих претензий, не встретился со мной!» – написал Глушаков в инстаграме. Полную версию вы можете прочитать по ссылке.

Дениса отстранили от тренировок с основой «Спартака» в сентябре 2018-го после лайка под стихотворением с требованием отставки Массимо Карреры.

В 18 матчах чемпионата России-2018/19 Глушаков забил три мяча. Он успешно прошел медосмотр со «Спартаком».

«Все в рабочем режиме». Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

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