Счетная палата выявила признаки коррупции в договорах по аренде бывшего Тушинского аэродрома, где в роли одного из застройщиков выступает ООО «Стадион «Спартак».

По информации РБК, договоры содержат признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам России. В центре внимания – участки общей площадью 224 гектара, где возводятся комплексы «Город на реке «Тушино-2018» и «Тушино».

В отчете оценщика зафиксировано несоответствие ставки арендной платы (1,50% вместо 0,42% кадастровой стоимости) и годовой арендной платы (77,5 миллиона рублей вместо 371,3 миллиона). Потери бюджета составят примерно 294 миллиона в год.

В пресс-службе второго застройщика, ООО «Ви Холдинг Девелопмент», ответили, что выводы Счетной палаты сформулированы некорректно.

ООО «Стадион «Спартак» принадлежит акционерному обществу «Тушино 2018», которое утвердила управляющая компания, где акциями владеют Вагит Алекперов и Леонид Федун.

Гендиректор ООО «Стадион «Спартак» – Андрей Федун. Стадион «Открытие Арена» находится на балансе организации.

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