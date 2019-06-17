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Счетная палата: «Договор ООО «Стадион «Спартак» содержит признаки коррупции и причинения ущерба РФ»
Застройщик все отрицает.
Счетная палата выявила признаки коррупции в договорах по аренде бывшего Тушинского аэродрома, где в роли одного из застройщиков выступает ООО «Стадион «Спартак».
По информации РБК, договоры содержат признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам России. В центре внимания – участки общей площадью 224 гектара, где возводятся комплексы «Город на реке «Тушино-2018» и «Тушино».
В отчете оценщика зафиксировано несоответствие ставки арендной платы (1,50% вместо 0,42% кадастровой стоимости) и годовой арендной платы (77,5 миллиона рублей вместо 371,3 миллиона). Потери бюджета составят примерно 294 миллиона в год.
В пресс-службе второго застройщика, ООО «Ви Холдинг Девелопмент», ответили, что выводы Счетной палаты сформулированы некорректно.
- ООО «Стадион «Спартак» принадлежит акционерному обществу «Тушино 2018», которое утвердила управляющая компания, где акциями владеют Вагит Алекперов и Леонид Федун.
- Гендиректор ООО «Стадион «Спартак» – Андрей Федун. Стадион «Открытие Арена» находится на балансе организации.
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