Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина от журнала «Огонек».

В голосовании учитывались мнения редакции, приглашенных экспертов и болельщиков. Читатели журнала поставили на первое место вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, на второе – Александра Максименко из «Спартака». Гилерме стал только третьим. Эксперты также отдали лидерство Акинфееву, а Гилерме расположился следом.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Затем он получил гражданство России и с 2016 года регулярно вызывается в сборную.

Акинфеев выигрывал приз имени Яшина рекордные 10 раз.

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