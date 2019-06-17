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Гилерме выиграл приз имени Яшина, хотя эксперты и болельщики проголосовали за Акинфеева
Редакция «Огонька» решает.
Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина от журнала «Огонек».
В голосовании учитывались мнения редакции, приглашенных экспертов и болельщиков. Читатели журнала поставили на первое место вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, на второе – Александра Максименко из «Спартака». Гилерме стал только третьим. Эксперты также отдали лидерство Акинфееву, а Гилерме расположился следом.
- Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Затем он получил гражданство России и с 2016 года регулярно вызывается в сборную.
- Акинфеев выигрывал приз имени Яшина рекордные 10 раз.
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