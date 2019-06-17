Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, когда полузащитник «Краснодара» и его товарищ Александр Кокорин отправятся в колонии общего режима.

«Сначала должно поступить постановление, потом, в течение недели-двух будет решаться, куда их будут этапировать. В любом случае, по правилам ФСИН, информация о том, куда отправили осужденных, станет известна после того, как они прибудут в место для отбытия заключения. До этого момента информация не разглашается», – сказал Бушманов «СЭ».

В мае Мамаев, Кокорин, брат Александра Кирилл и Александр Протасовицкий были признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром в октябре 2018 года Пресненским судом.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда и назначил новый приговор. При этом сроки их наказания были сохранены – Мамаев и Протасовицкий осуждены на 1 год и 5 месяцев заключения, братья Кокорины – на 1 год и 6 месяцев заключения в колонии общего режима.

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