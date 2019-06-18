Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пришел в передачу «Вечерний Ургант» и своеобразно отомстил форварду питерцев Артему Дзюбе. Футболист приходил к Урганту в конце мая и в одном из конкурсов по неточности разбил стекло с изображением Семака.

У Сергея Богдановича отлично получилось вернуть должок и, пусть и со второй попытки, разбить стекло уже с изображением Дзюбы.

Сразу после точного удара Ургант поставил записанное заранее видеообращение Дзюбы:

«Сергей Богданович, огромное спасибо. Я знал, что вы не поддадитесь на эту провокацию и не станете бить».

Семак и Дзюба в сезоне-2018/19 стали чемпионами России.

В качестве футболиста Семак становился чемпионом пять раз.

«Как я понял, что ей около 40? Попка морщинистая была». Дзюба зажег на «Вечернем Урганте»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android