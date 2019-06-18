В понедельник, 17 июня, состоялось первое заседание рабочей группы РПЛ по поводу расширения Лиги с 16 до 18 клубов в сезоне-2020/21.

По информации «Спорт-Экспресса», решение об участии в турнире 18 команд может быть отменено. Вместо этого рабочая группа думает об увеличении числа матчей и уже нашла три возможных варианта.

Первый

После окончания привычного двухкругового турнира команда, занявшая 16-е место, вылетает, а оставшиеся 15 делятся на три группы по пять клубов в зависимости от занятых мест. Первая пятерка разыгрывает четыре места в еврокубках. Вторая – одну путевку в Лигу Европы. Третья – определяет того, кто тоже вылетает в ФНЛ.

Второй

После окончания чемпионата в один круг команды делятся на две группы по восемь команд, каждая из которых проводит уже двухкруговой турнир. В первом определяются участники еврокубков, во втором – те, кто переходит в ФНЛ.

Третий

Сначала 16 участников играют двухкруговой турнир, после чего лига делится на две восьмерки, каждая потом проводит соревнования в один круг. Первая борется за места в еврокубках, вторая – за сохранение прописки в высшем дивизионе.

За расширение РПЛ проголосовали 15 клубов, против был только «Спартак».

По итогам ФНЛ-2018/19 в высшую лигу пробились «Сочи» и «Тамбов».

Чемпионат России расширят до 18 команд. Но спрашивать должны были не у клубов РПЛ

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