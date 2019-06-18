Защитник бразильского «Крузейро» Серкейра Мурило перешел в «Локомотив».

Контракт с 22-летним защитником рассчитан на пять лет. Ранее сообщалось, что за футболиста железнодорожники заплатили около 2,5 млн евро.

Подписание прокомментировал главный тренер команды Юрий Семин. «Мне сложно что-то комментировать относительно перехода Мурило. Я его плохо знаю. Его сильные игровые качества? Я ни разу не видел его в игре», – цитирует Семина Sport24.

В «Локо» Мурило будет играть под 27-м номером.

На его счету два матча за сборную Бразилии U-23.

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