Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева рассказала, как реагировала на слухи о романе с бывшим министром спорта РФ Виталием Мутко.

«Сначала смеялась, а потом стало не до смеха. Честно говоря, я глазам своим не поверила, когда увидела это в интернете. Ко многому уже привыкла в силу особого интереса к своей особе, давно перестала обращать внимание, но тут… Затронули имя другого человека, чиновника. И как на это реагировать?!» – цитирует Лопыреву «Советский спорт».

Лопырева посетила женский ЧМ по футболу в качестве посла ФИФА.

А заодно заехала на финал «Ролан Гаррос».

Лопырева сделала ЧМ-2018 еще прекраснее. Теперь она отдыхает от футбола и возбуждает инстаграм

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