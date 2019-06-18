Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков все ближе к уходу из московского клуба.

Контракт с 32-летним футболистом действует еще год, но красно-белые готовы расторгнуть соглашение уже сейчас, выплатив Денису зарплату за полгода – около 1,35 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс». Позиция игрока по данному вопросу пока неизвестна. Ранее он успешно прошел медосмотр со «Спартаком».

Денис перешел в Спартак» из «Локо» в 2013 году. В 2017-м он стал чемпионом России.

После ухода Массимо Карреры с поста тренера Глушаков конфликтует с болельщиками красно-белых.

В 18 матчах чемпионата России-2018/19 Глушаков забил три мяча.

Глушаков: «Не знаю, буду в «Спартаке» или нет, но всегда говорил все в глаза тренеру»

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