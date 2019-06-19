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Стул, которым Кокорин ударил Пака, ищут по фотороботу
Орудие преступления должно быть уничтожено.
Стул, которым нападающий «Зенита» Александр Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, ищут по фотороботу, сообщает телеграм-канал Mash.
Предмет мебели из «Кофемании» был утерян во время следственных действий. Суд постановил, что стул является орудием преступления и подлежит уничтожению.
Чтобы исполнить решение суда, стул сперва необходимо найти. «Ищут его по фотке – ну а как еще, в самом-то деле», – отмечает Mash.
- В мае Кокорин, Павел Мамаев, брат Александра Кирилл и Александр Протасовицкий были признаны Пресненским судом виновными по делу о двух драках в центре Москвы утром в октябре 2018 года.
- Мамаев и Протасовицкий осуждены на 1 год и 5 месяцев заключения, братья Кокорины – на 1 год и 6 месяцев заключения в колонии общего режима.
Больше 100 тысяч на виски. Тот самый чек Кокорина и Мамаева из «Кофемании»