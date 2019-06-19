Московский «Спартак» расторг контракт с 32-летним полузащитником Денисом Глушаковым по обоюдному соглашению сторон.

«Благодарим Дениса за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сообщается на официальном сайте красно-белых.

Глушаков провел за «Спартак» 173 матча и забил 23 мяча.

В 2017 году Денис вместе с красно-белыми выиграл чемпионат России.

Контракт футболиста с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.

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