Украинский защитник Иван Ордец перешел из донецкого «Шахтера» в московское «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Ордец заключил с «Динамо» контракт на три года. В сезоне-2018/19 футболист сыграл два матча за «Шахтер». 26-летний защитник – двукратный чемпион Украины, трехкратный обладатель Кубка страны.

В составе сборной Украины Иван провел 12 матчей и забил один мяч.

Ранее еще два футболиста «Шахтера» переехали в РПЛ: Ярослав Ракицкий стал игроком «Зенита», а Олег Данченко оформил трансфер в «Рубин».

Ракицкий – новый лидер «Зенита». На Украине его травили, а в России полюбили за характер

Качай приложение Eurosport для iOS или Android