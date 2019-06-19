Бывший капитан и игрок «Спартак» Денис Глушаков выступил с видеообращением к болельщикам.

«Дорогие болельщики, приходит время сказать «До свидания». Не хочу с вами прощаться, так как у меня есть мечта – вернуться в «Спартак». В качестве тренера, менеджера – я не знаю, в каком качестве. Может быть, и игроком. Я вас очень сильно люблю, спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что вы все годы были с командой. На этом месте мы праздновали незабываемые мгновения чемпионского сезона.

Я ухожу ради «Спартака», понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду. Для меня, наверное, важнее «Спартак», чем то, что со мной будет. Я не пропаду, я буду играть в футбол – не знаю, в какой команде. Но это будет для нас лучшим решением. Я хочу поблагодарить футболистов, тренерский штаб за работу, за те годы, что мы провели вместе. Поблагодарить сотрудников базы, которые многое для нас делали.

Поблагодарить руководство клуба за доверие, за то, что всегда были со мной на одной волне, можно сказать. Когда я подходил [к руководству] от имени коллектива, все для команды делали. Мне не стыдно ни за что, я вас люблю очень сильно. Берегите «Спартак». Один за всех, и все за одного. Красно-белая семья, удачи», – заявил Глушаков.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. В 2017-м Денис в составе красно-белых стал чемпионом России.

Всего Глушаков провел в красно-белой футболке 173 матча и забил 23 мяча.

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