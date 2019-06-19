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ЦСКА выкупил Влашича и подписал с ним контракт на 5 лет
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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич перешел из английского «Эвертона» в московский ЦСКА на постоянной основе. Об этом сообщается на официальном сайте красно-синих.
Сумма трансфера не уточняется. Хорватский игрок подписал с ЦСКА контракт сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24.
- В минувшем сезоне Влашич, выступая на правах аренды из «Эвертона», отыграл за ЦСКА 31 матч, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.
- Армейцы заняли в РПЛ-2018/19 четвертое место и квалифицировались в Лигу Европы.
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