Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич перешел из английского «Эвертона» в московский ЦСКА на постоянной основе. Об этом сообщается на официальном сайте красно-синих.

Сумма трансфера не уточняется. Хорватский игрок подписал с ЦСКА контракт сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24.

В минувшем сезоне Влашич, выступая на правах аренды из «Эвертона», отыграл за ЦСКА 31 матч, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Армейцы заняли в РПЛ-2018/19 четвертое место и квалифицировались в Лигу Европы.

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