Московский «Спартак» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с 32-летним защитником Дмитрием Комбаровым.

«Дмитрий неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой, представлял красно-белых в составе сборной России в финальных турнирах чемпионатов мира-2014 и Европы 2012 и 2016 годов.

Мы благодарим Дмитрия за годы, проведенные в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится на официальном сайте красно-белых.

Комбаров выступал за клуб с 2010 года. Всего Дмитрий провел в красно-белой футболке 274 матча, войдя в топ-20 футболистов «Спартака» по этому показателю.

В 2017 году Комбаров и «Спартак» стали чемпионами России.

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