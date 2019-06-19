В 2023 году Федун хочет передать «Спартак» болельщикам. И рассказал, как это будет выглядеть

Президент «Спартака» Леонид Федун дал большое интервью «Чемпионату», в котором сделал несколько важных заявлений.

О болении за киевское «Динамо»

Это просто смешно. Во-первых, я лишь родился в Киеве и всю сознательную жизнь провел вне пределов Украины. Чтобы вы понимали, откуда пошла история: мой папа служил в Германии, и, чтобы я не родился в Германии в 1956 году, он приехал к своей матери в Киев. Меня там родили, а потом увезли обратно в Германию. А потом мы попали в Питер, потом на Байконур, где я провел большую часть детства.

Во-вторых, если я уж должен был за кого-то болеть, то за ЦСКА – как-никак полковник запаса, который по собственному желанию, опять же, из-за детства на Байконуре, пошел служить в ракетные войска.

В-третьих, на футбол я начал ходить в 1977 году, сразу после вылета «Спартака» в первый дивизион. Мне тогда еще говорили: «Какой вообще «Спартак»? Ты же в армии служишь». Но меня привлекал именно смысл спартаковского движения – ощущение свободы, какого-то протеста интеллигенции.

Получается, уже 42 года я болею за «Спартак».

Кто будет владеть клубом после 2023 года

Просто уйти из «Спартака» сейчас и закончить карьеру – означает фактически повторение уже современных историй если не с «Анжи», то с «Динамо». Когда клуб потерял финансовые возможности, а вместе с ними позиции. Игроки разбежались, и команда развалилась. Этого я допустить не хочу и не имею права.

Фанаты СпартакаEurosport

И после долгих раздумий я решил: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования «Спартака», которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию.

Сегодня мой тезис заключается в том, что «Спартаком» должны владеть его болельщики. Не Петр Авен, который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил. Не все остальные, которые занимаются фантазиями. Никто из них на «Спартак» ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня. Поэтому просто так бросить свое детище, свою любовь я не могу.

Это не спонтанное решение. Мы долго изучали, смотрели все примеры – и «Барселону», и «Реал», и «Баварию», и часть американских клубов. Пришли к мнению, что «Спартак» – народная команда, и она должна управляться народом.

Как это будет выглядеть

Контрольный пакет акций «Спартака» мы передадим в некоммерческую организацию, а ее членами будут все поклонники клуба. Условно: у нас есть 20 тысяч активных болельщиков, покупающих абонементы и посещающих матчи в течение долгого времени. Они и будут в приоритете. Для регионов мы разработаем отдельную программу, где будут членские взносы. И все эти люди получат право голоса, например, при выборе президента «Спартака» в 2023 году. Они также смогут определять дизайн формы, трансферную политику – все, что угодно. В ближайшее время мы создадим рабочую группу, которая будет специально заниматься этим вопросом, проведет консультации с болельщиками и экспертами, чтобы разработать наиболее оптимальный формат управления.

А я стану простым болельщиком, как и все остальные. У меня не будет права блокировки решений и результатов выборов. Правда, после этого в «Спартаке» уже не будет и моих личных денег. Но до этого момента все финансовые условия останутся. Скорее всего, на три-пять последующих лет после передачи клуба болельщикам будет сохранен и титульный контракт с «Лукойлом», чтобы команда могла жить дальше без моего участия. Клуб должен быть готов к самостоятельному плаванию – нужно создать для этого все условия, чем я в ближайшие годы займусь.

Леонид ФедунGetty Images

Про «горлопанов или нищебродов»

Я считаю, что это была какая-то глупость и провокация. Наши болельщики не горлопаны и нищеброды, ведь наши абонементы недешевые. Люди, которые приходят, тратят часть семейного бюджета на «Спартак». За это они должны получать удовольствие. Поэтому, тратя деньги и поддерживая «Спартак», ты должен иметь право рулить, голосовать, принимать решения и с 2023 года научиться брать ответственность на себя. И тогда, кроме как себя родных, им будет ругать некого. А себя ругать неприятно.

О Глушакове

К сожалению, у Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили, пытались уничтожить. Мы Дениса поддерживали как могли. Просто он попал в очень тяжелую жизненную ситуацию, никому из вас не пожелал бы такую, когда и в спорте, и в бизнесе, и в семье возникают такие гигантские проблемы.

Но он не сломался, он мужик, как бы его ни хаяли. Я уверен, что он сейчас перейдет в другой клуб и в этом клубе он себя еще покажет.

Денис ГлушаковGetty Images

Все началось с подписания контракта в обход агентов? В обход, да. Повторю: вы думаете, просто так на Глушакова все сейчас накинулись, все это бесплатно? Так не бывает. Если звезды сжигаются, значит кому-то это нужно. Кому? Это вы не меня спрашивайте. Не хочу рассказывать сейчас вещи, которые вызовут массу полемики и лишних споров.

Могу лишь сказать: все, что происходило, было инспирировано извне. На нас оказывалось психологическое давление, частью которого были в том числе публикации СМИ. Вольно или невольно они написаны, платно или бесплатно – не знаю.

На подписании нового контракта с Глушаковым тогда настоял Каррера. Он сказал: «Решай вопрос, Глушаков мне нужен. Он капитан, он обижен». Пришлось дать новый контракт, хотя оставалось еще два года до окончания действующего. Плюс я сам был признателен Денису. Давайте говорить откровенно: он действительно сыграл гигантскую роль в чемпионском сезоне. Забивал голы во всех ключевых матчах, без которых не было бы никакого золота. И его вклад в чемпионство невозможно оценить. Контракт был наградой.

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